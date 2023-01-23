1 человек погиб, 28 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района с 16 по 22 января

Госавтоинспекция Иркутска поделилась статистикой ДТП, произошедших на дорогах областного центра и Иркутского района за минувшую неделю. Так, с 16 по 22 января, было зарегистрировано 18 аварий. 28 людям понадобилась помощь медиков, четверо из них – дети. Происшествие забрало жизнь одного сибиряка.

- Всего было зафиксировано: 11 столкновений транспортных средств; 6 наездов на пешеходов; 1 наезд на препятствие, - отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Автомобилистов и пешеходов Приангарья полиция настоятельно просит быть осторожными на дорогах. От этого зависит не только ваше здоровье, но и жизнь других людей. Особенно это важно при аномальных морозах, когда сцепление шин с дорогой в разы уменьшается.

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