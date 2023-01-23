Участок магистральной тепловой сети реконструировали в Шелехове Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Реконструкцию участка магистральной тепловой сети протяженностью 1300 метров завершили в Шелехове. Работы велись с 2020-го по конец 2022 года.

- Мероприятие реализовано при поддержке Фонда реформирования ЖКХ, на сегодняшний день это Фонд развития территорий, - отметил замминистра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров во время проверки коммунального объекта. - Стоимость модернизации составила более 142 миллионов рублей. Обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и перспектива развития жилой застройки и создания соцобъектов в Шелехове.

Напомним, аномальные морозы нагрянули в Приангарье. Ночь 23 января стала самой морозной с начала 2023 года. Но даже утром столбики уличных термометров показывали в Иркутске -46 градусов. В других городах и селах региона похолодало до -50 и ниже. Спасатели предупреждают, что в таких условиях легко получить обморожение и просят сибиряков одеваться по погоде и по возможности отказаться от дальних поездок.

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