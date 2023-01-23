Экс-глава поселка в Усольском районе помог коллеге завладеть муниципальной квартирой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ангарский суд вынес решение о наказании для бывшего главы поселка городского типа в Усольском районе, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Известно, что мужчина помог своей подчиненной обзавестись новой квартирой из числа муниципального имущества. С 2015 по 2017 год он создавал условия, чтобы его коллега была поставлена на учет как нуждающаяся в жилом помещении. Позже она приобрела право собственности на квадратные метры. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В результате умышленных преступных действий подсудимого муниципальному образованию причинен ущерб в размере 385 300 рублей, а также существенно нарушены права граждан, состоящих в период с 2002 по 2017 год на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, - отметили в суде.

После того, как была раскрыта мошенническая схема, квартира была возвращена поселку.

Экс-глава осужден на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также он не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение 2 лет.

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