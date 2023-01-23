Троллейбус загорелся в районе остановки «Волжская» в Иркутске 23 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбус загорелся в районе остановки «Волжская» в Иркутске 23 января. Прокуратура Свердловского района уже организовала проверку в связи с поступившим сообщением о случившемся. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, - рассказали в ведомстве.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, утром 23 января несколько автобусов и троллейбусов не смогли выйти на линию из-за экстремальных холодов. Работу общественного транспорта взяли на особый контроль в администрации Иркутска. При этом все трамваи были выпущены и занимаются перевозкой пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов. (подробности)

«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание. 34-летний Александр Гуро несколько дней провел в реанимации. (подробности)

«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08