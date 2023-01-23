Рекорд по потреблению электроэнергии был дважды побит за сутки в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье зафиксированы новые рекорды и не только температурные. Хотя они и связаны с аномальным холодом. В воскресенье, 22 января, в течение дня жителями региона был дважды побит рекорд потребляемой мощности за всю историю наблюдений. Пиковое значение - 9310 МВт. Такие данные приводят в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области.

- Прошлой зимой пик нагрузки установлен на уровне 9111 МВт, а до этого максимальный уровень нагрузки в 8664 МВт отмечался в 1989 году, - отмечают в региональном минэнерго.

Напомним, все объекты жизнеобеспечения Иркутска работают в штатном режиме. На территории областного центра, как и в регионе, действует режим повышенной готовности из-за экстремально низких температур. Утром 23 января столбики термометров опустились до -46 градусов. В других городах и селах местами похолодало до -50 и ниже.

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