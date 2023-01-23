Детеныши суриката родились в Сибирском зоопарке в Иркутске

Специалисты называют сурикатов кровожадными животными. Фото: Сибирский зоопарк

Юркие, активные и очень быстрые. В Сибирском зоопарке, который располагается на проспекте Маршала Жукова в Иркутске, хвастаются пушистым прибавлением. На этот раз детеныши родились в семействе сурикатов. Они появились на свет почти 1,5 месяца назад, но радостью с посетителями в соцсетях зоопарка поделились только сейчас.

- В Африке люди заводят сурикатов как домашних питомцев, чтобы защитить себя от нападения скорпионов и змей, ведь у сурикатов есть иммунитет к яду, - рассказывают об этих животных сотрудники. - Колонии сурикатов враждуют между собой. На границах территории происходят стычки, что приводит к многочисленным летальным исходам, поэтому сурикатов часто называют кровожадными животными.

Малыши-сурикаты уже достаточно окрепли, чтобы переселить их в теплый террариум на всеобщее обозрение. Сейчас в их рационе появилось мясо, как и у взрослых особей. Гостей Сибирского зоопарка приглашают познакомиться с новыми обитателями.

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