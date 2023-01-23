Причину химического запаха на улицах Андреева и Култукская установили в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты установили причину химического запаха, на который пожаловались жители улиц Андреева и Култкуская в областном центре. Обращения начали поступать 18 января. На место выехали оперативные службы. Сотрудники администрации Иркутска совместно с полицейскими обнаружили автоцистерну, которая находится на закрытой территории на улице Черского. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

- По результатам исследования, проведённого управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и Иркутским УГМС, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается владелец этой автоцистерны. В ближайшее время будут приняты меры по ликвидации источника загрязнения. Ситуация остается на контроле администрации города Иркутска и надзорных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов. (подробности)

«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание. 34-летний Александр Гуро несколько дней провел в реанимации. (подробности)

«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08