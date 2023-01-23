Экс-главу поселка в Усольском районе осудили за превышение должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске за превышение должностных полномочий осужден экс-глава поселка в Усольском районе. Установлено, что в период с 2015 года по 2017 год мужчина создал условия для незаконной приватизации и предоставления своей подчиненной квартиры, находящейся в муниципальной собственности. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В нарушении порядка, установленного административным регламентом, женщина была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, а позже приобрела право собственности на него, - отметили в суде.

В результате бюджету муниципального образования был нанесен ущерб в 385 300 рублей. Кроме того, свои квадратные метры не получили люди, которые находились в очереди с 2002 по 2017 год. После вскрывшихся махинаций квартира была возвращена.

Бывший глава приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе. В ближайшее время стороны смогут обжаловать решение суда.

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