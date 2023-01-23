Мобильный пункт обогрева работает на федеральной трассе в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На особом контроле иркутского МЧС на фоне сильных холодов опасный перевал от поселка Моты до поселка Култук. На федеральной трассе в Шелеховском районе 23 января установлен мобильный пункт обогрева на 55 человек. Им могут воспользоваться автомобилисты, чьи машины вышли из строя. Кроме того, в регионе расположены 77 стационарных пунктов обогрева на базе кафе, заправок и придорожных гостиниц, где временное пристанище могут найти более 3 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В связи с сильными морозами решением КЧС и ОПБ региона на опасных участках дорог и дорогах с наибольшей интенсивностью движения в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском, Братском, Усть-Кутском районах и Ангарском городском округе совместно с ГИБДД и дирекцией автомобильных дорог организовано патрулирование опасных участков на федеральных дорогах, развернуты мобильные пункты обогрева, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области на этой неделе ждут аномальное потепление. В ночь на 26 января в столице региона ожидается -13 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до -9 градусов. А в субботу станет еще "жарче". Метеорологи обещают, что 28 января столбик термометра покажет -6 градусов, также выпадет небольшой снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов. (подробности)

«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание. 34-летний Александр Гуро несколько дней провел в реанимации. (подробности)

«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08