Желание похудеть для 36-летней жительницы Иркутской области закончилось приговором суда Фото: Олег ЗОЛОТО

Шопинг на просторах Интернета закончился для жительницы Шелехова судебными разбирательствами. 36-летнюю женщину признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ после того, как ей из Казахстана пришла посылка с таблетками для похудения. Казалось бы, что плохого в желании сбросить ненавистные кило? Дело в том, что эти препараты содержали в себе 44 грамма лекарственного средства, ввоз которого осуществляется строго при наличии документов. На почте упаковки с пилюлями изъяли сотрудники Иркутской таможни. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Предварительное расследование по делу проведено линейным отделом на станции Иркутск-пассажирский Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, - отмечают правоохранители.

Состоялся суд. Женщина вместо идеального тела получила приговор – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Однако в ближайшее время она сможет обжаловать решение суда.

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