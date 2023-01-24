Знак мирового судьи 1864 года нашли на картофельном поле в Качугском районе

Знак мирового судьи 1864 года нашли на картофельном поле в Иркутской области. Фото: Иркутский областной суд

Интересной находкой поделились в Иркутском областном суде. Его сотрудница Юлия Занора приехала в гости к сестре в Верхоленск Качугского района, чтобы помочь со сбором картошки, а домой вернулась с исторически ценной вещицей. В земле она заметила что-то вроде старинной монеты, на которой хорошо читалась надпись: «Мировой судья 1864». Эксперт подтвердил – предмет подлинный. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

- Существовало две технологии изготовления таких знаков: накладной и цельноштампованный, - рассказал антиквар Сергей Снарский. - Перед нами экземпляр, отлитый полностью из меди. Сверху была позолота, знак носили на цепи. Во время бытования этого знака кто-то отрубил часть от него. Однако даже в таком виде он представляет интерес, так как это - часть нашей истории.

Несмотря на то, что металл заметно поврежден, ценность знака мирового судьи 19-го века неоспорима. Теперь он будет храниться в музее истории судебной системы Иркутской области и станет вторым по счету в коллекции.

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