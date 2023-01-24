Более 80 жителей Иркутской области наградили за помощь раненым бойцам СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошло торжественное вручение благодарственных писем людям, помогающим раненым бойцам специальной военной операции. Это больше 80 работников в сфере здравоохранения, специалистов строительных предприятий, а также общественники и волонтеры.

Если врачи и медперсонал следят за лечением и реабилитацией военных, то добровольцы выручают их в организационно-бытовых вопросах. Администрация Иркутска совместно со строительными компаниями отремонтировали палаты, хозяйственные помещения и санузлы в госпитале. Средства на это пожертвовали предприниматели.

Однако благодарственные письма – это далеко не все. Их владельцы в дальнейшем будут отмечены знаком общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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