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НовостиПолитика24 января 2023 4:50

Более 80 жителей Иркутской области наградили за помощь раненым бойцам СВО

Их владельцы также будут отмечены знаком «85 лет Иркутской области»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 80 жителей Иркутской области наградили за помощь раненым бойцам СВО

Более 80 жителей Иркутской области наградили за помощь раненым бойцам СВО

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошло торжественное вручение благодарственных писем людям, помогающим раненым бойцам специальной военной операции. Это больше 80 работников в сфере здравоохранения, специалистов строительных предприятий, а также общественники и волонтеры.

Если врачи и медперсонал следят за лечением и реабилитацией военных, то добровольцы выручают их в организационно-бытовых вопросах. Администрация Иркутска совместно со строительными компаниями отремонтировали палаты, хозяйственные помещения и санузлы в госпитале. Средства на это пожертвовали предприниматели.

Однако благодарственные письма – это далеко не все. Их владельцы в дальнейшем будут отмечены знаком общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

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