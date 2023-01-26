Иркутское МЧС предупредило о сильном ветре 27 января Фото: ГУ МЧС по Бурятии

27 января утром и днем местами в Иркутской области прогнозируют сильный ветер. По данным областного МЧС, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В северо-восточных районах региона будет еще и морозно, столбик термометра опустится до -34...-39 градусов.

- В морозы будьте максимально бдительны при использовании печного отопления. Также рекомендовано отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и на лед, - напомнили спасатели.

В ведомстве также предупредили, что из-за таких погодных условий возможны перебои и отключение энергоснабжения.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что из-за сильных морозов поезда "Владивосток-Москва", «Владивосток-Самара» прибыли с опозданием на восемь часов. Поясняется, что произошли отключения контактной сети на Забайкальской железной дороге.