26 января в иркутском сквере Кирова начали разбирать главную елку Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В четверг, 26 января, в сквере Кирова начали разбирать главную новогоднюю елку Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Новогоднюю красавицу уже отключили от электричества, убрали ветки. Сейчас снимают украшения. В последнюю очередь демонтируют звезду и 25-метровый каркас, - пояснили в администрации.

Напомним, что украшать к празднику сквер начали в ноябре. Своими яркими огнями елка радовала жителей с 1 декабря.

Хоть новогодние праздники и завершились, серьезные морозы, напротив, только набирают обороты. Ранее «КП-Иркутск» писала, что 27 января утром и днем местами в Иркутской области ожидается сильный ветер. Как уточнили в местном МЧС, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В северо-восточных районах региона температура воздуха составит около -34...-39 градусов.