Жители Усть-Илимска вновь обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой сохранить трамваи
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Усть-Илимска вновь записали видеообращение Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой сохранить городские скоростные трамваи.
- Уважаемый Александр Иванович, Усть-Илимск благодарит вас за поручение о возбуждении уголовного дела для расследования преступных действий по закрытию и разрушению нашей трамвайной линии, - записала видео одна из горожанок. - Считаем необходимым проинформировать, что несмотря на возбуждение уголовного дела, должностные лица администрации Усть-Илимска не отказались от своих намерений.
Также жители Усть-Илимска пожаловались на то, что идея создать новый автобусный маршрут их не устраивает.
Напомним, решение закрыть трамвайную линию, проходящую через тайгу, было связано с нерентабельностью частного предприятия.
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