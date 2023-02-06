Жители Усть-Илимска вновь обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой сохранить трамваи Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Усть-Илимска вновь записали видеообращение Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой сохранить городские скоростные трамваи.

- Уважаемый Александр Иванович, Усть-Илимск благодарит вас за поручение о возбуждении уголовного дела для расследования преступных действий по закрытию и разрушению нашей трамвайной линии, - записала видео одна из горожанок. - Считаем необходимым проинформировать, что несмотря на возбуждение уголовного дела, должностные лица администрации Усть-Илимска не отказались от своих намерений.

Также жители Усть-Илимска пожаловались на то, что идея создать новый автобусный маршрут их не устраивает.

Напомним, решение закрыть трамвайную линию, проходящую через тайгу, было связано с нерентабельностью частного предприятия.

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