100 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

100 человек заболели коронавирусом в минувшие сутки в Приангарье, такие данные приводят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. По информации на 7 февраля 2023 года, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 360 687 случаев заражения.

- За все время зарегистрировано 8876 летальных случаев из-за новой коронавирусной инфекции, 2 пациента скончались накануне, - отмечают в ведомстве. – Еще 950 (0) случаев произошли от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом справились с коварной болезнью и выздоровели 355 683 человека.

Специалисты настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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