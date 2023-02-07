В Иркутске усилили контроль за очисткой от снега вблизи торгово-остановочных павильонов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске усилили контроль за очисткой от снега торгово-остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В Иркутске таких объектов 105. Только с начала января владельцев 77 объектов предупредили о необходимости устранить нарушения.

– Владелец павильона обязан обеспечить безопасность нахождения пассажиров на остановке – выполнять своевременную уборку снега с кровель. За неисполнение такого требования предусмотрен штраф в размере 100 % от размера платы за пользование местом размещения торгового объекта, - рассказали в городском департаменте потребительского рынка.

В департаменте отметили, что на устранение нарушений владельцам дается три дня после получения предупреждения. Пока что все исполняют требование и штрафные санкции не применяются.

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