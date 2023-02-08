Мужчина погиб в смятой кабине грузовика «Газель Некст» под Нижнеудинском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кабина грузовика «Газель Некст» после столкновения с фурой превратилась в груду металла. ДТП произошло утром 8 февраля в районе деревни Мара Нижнеудинского района. Водитель отечественной машины въехал в кузов большегруза Volvo. Причины произошедшего устанавливают полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося пассажир «Газель Некст» погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, а водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - рассказали в ведомства.

Мужчина, который в момент аварии был за рулем фуры, не пострадал.

В настоящее время на 1348 км трассы «Сибирь» инспекторы ДПС обеспечивают безопасность и организовывают реверсивное движение автомобилей. На месте работает следственно-оперативная группа.

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