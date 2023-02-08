Мужчина погиб во время пожара в частном доме на улице Калинина в Зиме Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Частный деревянный дом загорелся этой ночью на улице Калинина в городе Зима. В экстренные службы о пожаре сообщили очевидцы. По адресу выехали два пожарных расчета. Когда спасатели начали тушение, дом был полностью охвачен пламенем. В любую минуту огонь мог перекинуться на соседние участки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Площадь пожара составляла около 80 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась в течение получаса, - рассказали в ведомстве. - При разборе обрушившихся строительных конструкций звеном газодымозащитной службы в доме на полу было обнаружено тело мужчины.

Причину случившегося предстоит выяснить дознавателям МЧС. Как рассказали соседи, погибший сибиряк не проживал в этом доме постоянно, а приезжал изредка. Накануне его видели в компании знакомого. Вместе они выпивали алкоголь.

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