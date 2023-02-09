Аварийное отключение света произошло в Куйбышевском районе Иркутска 9 февраля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Куйбышевского района Иркутска этим утром остались без света. В 09:34 сразу в нескольких домах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Станиславского, Пискунова, 30-й Иркутской Дивизии, Красноказачья, Красноярская. Бригады Южных электрических сетей направлены для определения и устранения причины отключения.

Иркутян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Устранить неполадки и вернуть свет в квартиры специалисты планируют к 13:00.

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