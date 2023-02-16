Доброволец из Тулуна Михаил Лаптев погиб под минометным обстрелом в зоне СВО. Фото: администрация Тулуна

Младший сержант Михаил Лаптев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Жизнь бойца из Тулуна оборвалась во время боевого задания. 2 февраля его мотострелковый взвод попал под минометный обстрел на территории Луганской народной республики. Горестными новостями с земляками в соцсетях поделился мэр Юрий Карих.

- В нашем городе Михаил Александрович проживал с 2012 года, воспитывал двоих детей, - рассказал градоначальник. - После объявления Президентом страны Указа о частичной мобилизации, Михаил Александрович прибыл в военный комиссариат добровольцем. 24 октября 2022 года был призван по частичной мобилизации.

За проявленную отвагу стрелка-помощника гранатометчика представили к ордену Мужества посмертно. Михаил Александрович будет похоронен на своей малой родине в поселке Такучет Богучанского района Красноярского края.

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