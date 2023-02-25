Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попал под санкции США
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попал в санкционный список Госдепа США. В общей сложности под санкции попали 48 глав регионов, а также ряда министров нашей страны.
- Американское министерство финансов назвало вводящийся пакет санкций «самым значительным до настоящего времени», - сообщает Комсомольская правда. - В новый список добавили глав российских регионов, руководителей различных компаний и предпринимателей. Среди юридических лиц ограничения вводят против предприятий горнодобывающего сектора и финансовой сферы.
Еще под санкции попадают ряд банков – более десяти – и такое же количество финансовых институтов России. Известно также, что Канада опубликовала новый список санкций. Он касается 63 российских компаний и больше ста физических лиц.
Напомним, что накануне сообщалось о том, что Приангарье получит получит федеральные деньги на восстановление автодорог после паводков - подробности.
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