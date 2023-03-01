СК завел уголовное дело по факту столкновения «Хивуса» и квадроцикла в Листвянке Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Транспортные следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту происшествия с участием судна на воздушной подушке на льду Байкала. Напомним, 14 февраля в районе поселка Листвянка столкнулись «Хивус-6» и квадроцикл. В результате водитель и пассажир второго транспортного средства пострадали. К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

- В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Петрушина Екатерина.

Напомним, это не единственное происшествие, произошедшее за последнее время в местах скопления туристов. Так, вблизи поселка Листвянка 25 февраля водитель «Хивуса» сбил мужчину, который катался на коньках в районе накатанной суднами «трассы» на льду. Он получил перелом руки и открытую черепно-мозговую травму. За его состоянием наблюдают врачи.

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