Виктория Абрамченко: В Усолье-Сибирском удалось избежать экологической катастрофы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Это большая экологическая победа», - описала работу, проведенную на территории «Усольехимпрома» заместитель Председателя Правительства России. Виктория Абрамченко посетила Иркутскую область с рабочим визитом. В настоящее время отходы II-IV классов опасности вывезены на специализированные предприятия для утилизации, ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе источники ртути, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару, а также разобраны и обезврежены сотни зданий.

Ровно три года назад я впервые приехала в Усолье-Сибирское, - пишет зампред правительства в соцсетях. - На площадке «Усольехимпрома» было ощущение, что рвануть может в любой момент. Цех ртутного электролиза, бурлящая смесь токсичных отходов, сотни зараженных зданий и сооружений, десятки собственников и подставных юрлиц - все это было совсем недавно. Мы провели колоссальную работу. Иркутская область, Росатом, местные власти, наука. Блестяще справились с первоочередными мерами, которые проводили под присмотром Минобороны, МЧС и Росгвардии. Не допустили экологической катастрофы. Все угрозы для жизни города сняты.

Напомним, Усолье-Сибирское участвует в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», ведется капремонт и строительство новых социальных объектов. Также он включен в число 28 атомных городов.

Это большая экологическая победа.

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