Продажа летних авиабилетов на остров Ольхон стартовала в Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Близится летний сезон. В связи с этим стартовала продажа авиабилетов на рейс «Улан-Удэ – Хужир (о. Ольхон)». Этой новостью в соцсетях поделился директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Это суперпопулярный рейс, который ежедневно летает из международного аэропорта «Байкал» на самый большой остров Байкала. Все на рейс! – призвал он.

За прошлый год этим предложением воспользовались 6,5 тысяч пассажиров. Что известно о направлении? Это один из самых удобных способов добраться до живописного острова, привлекающего внимание тысяч туристов. Время в полете – 40 минут, при этом маршрутка из того же Иркутска едет до Хужира почти 6 часов.

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