Объем жилищного строительства в Иркутской области увеличился на 25,8% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Иркутскстата подвели итоги за январь 2023 года в сфере строительства. По сравнению с январем прошлого года в Приангарье выполнено 107,9% работ стоимостью 19,0 млрд рублей.

- Объем жилищного строительства увеличился на 25,8% и составил 89,4 тысяч квадратных метров. За месяц сдано под ключ 726 квартир (в январе 2022 года – 665), - рассказали эксперты.

При этом за месяц жилье ни разу не сдавали в эксплуатацию в Катангском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Мамско-Чуйском районах.

Напомним, как стало известно "КП-Иркутск", власти региона подписали закон, который предполагает передачу полномочий по предотвращению ЧС муниципальным районам Иркутской области. Упраздненная статья ранее закрепляла за частью сельских поселений участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. В перечень вошли населенные пункты 28 муниципальных образований.

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