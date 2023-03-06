Известный детский хирург из Иркутска Юрий Козлов провел несколько операций в Непале. Фото: Юрий Козлов

Известный детский хирург Юрий Козлов вновь отправился в Непал, чтобы оказать помощь маленьким пациентам. Операции врач проводил совместно с коллегами, работающими в единственном государственном детском госпитале Канти. О своем опыте главный врач Иркутской детской областной клинической больницы рассказал в соцсетях.

- Как и в мой прошлогодний приезд, единственный в Непале государственный госпиталь для детей переполнен желающими получить помощь врачей. Много тяжелых пациентов, - написал Юрий Козлов. - В апреле 2022го я приехал, подстегиваемый давней мечтой оперировать в этой стране. А потом очарованный, считал месяцы и недели до новой встречи. Детскому здравоохранению Непала нужна помощь - технологическая и теоретическая, будем взаимодействовать.

Напомним, ранее иркутские врачи спасли 15-летнего подростка, вдохнувшего иглу от одноразового шприца. Школьника прооперировали в ИГОДКБ.

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