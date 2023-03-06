Иркутская область заняла 18-е место среди регионов России по доступности бензина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты составили рейтинг регионов России по доступности бензина. Приангарье вошло в первую двадцатку и заняло 18-ю строчку списка. По данным экспертов, житель Иркутской области может приобрести 1133 литра топлива на чистую среднюю зарплату. Стоимость АИ-92 в январе 2023 года составила 47,99 рубля и за год снизилась на 1%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Больше всего бензина на среднемесячный доход в первом месяце текущего года можно было приобрести в Ямало-Ненецкого автономном округе и Москве. Меньше всего - в республиках Северного Кавказа.

Что касается цены на топливо, дороже всего оно обойдется в Чукотском автономном округе – 63 рубля за литр АИ-92. Самые лояльные цены в Ямало-Ненецком автономном округе - 41,88 рубля.

Напомним, эксперты установили причину пожара в строящемся здании на улице Байкальской в Иркутске. На его тушение спасатели выезжали накануне, ранним утром 5 марта. Пламя охватило строительные леса на 16-м этаже.

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