Первые в 2023 году следы медведя обнаружили на Кругобайкальской железной дороге

Фото: Павел Жовтюк, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Первый в этом году след вышедшего из спячки медведя обнаружили в Прибайкальском национальном парке. Хищник обитает на территории Байкальского территориального лесничества. Наблюдением поделились в соцсетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Следы медведя были обнаружены в районе 80 километра Кругобайкальской железной дороги. Информация о данном факте поступила 8 марта 2023 года, - сообщила научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова. - Такая дата - абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта.

Напомним, ранее синоптики предупреждали жителей Иркутской области о том, что в этом году климатическая весна придет в регион раньше обычного - на 10-15 дней. Это значит, что средняя суточная норма будет стабильно превышать 0 градусов. Однако, перед тем, как тепло вступит в свои права, столбик термометра в некоторых районах Приангарья опустится до -20...-25 градусов.

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