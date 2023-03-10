Генеральная уборка города в Иркутске начнется 1 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 1 апреля в Иркутске стартует ежегодная весенняя «генеральная уборка». Улицы областного центра начнут приводить в порядок, благоустраивать и озеленять. Сотрудники городских служб проведут покраску ограждений и урн, очистку опор освещения и светофоров, уборку обочин, откосов мостов, остановок общественного транспорта. Тем временем на проезжих частях нанесут свежую дорожную разметку и проведут ямочный ремонт. Об этом сообщают в администрации Иркутска.

– Завершится месячник санитарной очистки общегородским субботником с участием горожан: общественников, волонтеров, студентов и школьников, - поделилась начальник департамента городской среды Елена Юрганова. - Всем, кто пожелает присоединиться к уборке, будут предоставлены мусорные пакеты, перчатки, талоны на вывоз мусора.

Также будут приведены в надлежащий вид фасады зданий и размещенные на них мемориальные доски.

Напомним, еще одной крупное событие для Приангарья - V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023». Он состоится в столице региона с 10 по 12 марта. Участников мероприятия ждут литературная, профессиональная, детская и арт-программы.

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