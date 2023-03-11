11 марта ожидается небольшой ветер и отрицательная температура в Иркутске

11 марта в городе ожидается ветер до 5-10 метров в секунду и небольшое похолодание до -2…-4. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После резкого потепления в Иркутскую область пришли морозы. Синоптики ранее предупреждали жителей Иркутска, что март будет нестабильным. Холода задержатся в городе до начала третьей декады текущего месяца. Так, 11 марта в городе ожидается ветер до 5-10 метров в секунду и небольшое похолодание до -2…-4. К счастью для пешеходов и автомобилистов, день выдастся без осадков. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- По области ожидается небольшой снег, а в северных районах умеренный, - рассказали «КП»-Иркутск синоптики. - Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем в западных и северных районах порывы до 15-20 метров в секунду. Ожидаются метели. Температура ночью опустится до -18…-23, а днем до -2…-7. В западных районах при малооблачной погоде до 0…+5.

12 марта ожидается небольшое потепление. Днем столбик термометра покажет до -1…+4, а в западных районах Приангарья до +9. А вот ветер все еще будет мучать жителей области. Порывы достигнут 15 метров в секунду. Осторожнее в этот день нужно быть жителям западных уголков, так как в их краях может пойти мокрый снег.

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