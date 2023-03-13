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НовостиОбщество13 марта 2023 3:09

15 спецмашин чистят региональные дороги Иркутской области от снега 13 марта

Израсходовано около 150 тонн противогололедного материала
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
15 спецмашин чистят региональные дороги Приангарья от снега 13 марта. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

15 спецмашин чистят региональные дороги Приангарья от снега 13 марта. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

В Приангарье продолжают справляться с последствиями капризов погоды. 15 спецмашин чистят региональные дороги от снега 13 марта, в том числе трассы Иркутск - Листвянка, Александровский тракт, Иркутск - Дорожный строитель, Шелеховский тракт ( от деревни Олха до Большого Луга, подхода к Иркутску и села Смоленщина), а также Иркутск - Большое Голоустное. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

- Около 150 тонн противогололедного материала израсходовано на региональных дорогах,- отметили в минтрансе.

Напомним, по данным синоптиков, разгул стихии в Иркутской области будет продолжаться до конца дня. Специалисты предупреждают - местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и метели. На дорогах появятся снежный накат и гололедица.

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Телефон горячей линии, куда можно обратиться в случае затруднения проезда по региональным дорогам: 89500503339.

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