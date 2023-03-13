15 спецмашин чистят региональные дороги Иркутской области от снега 13 марта

15 спецмашин чистят региональные дороги Приангарья от снега 13 марта. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

В Приангарье продолжают справляться с последствиями капризов погоды. 15 спецмашин чистят региональные дороги от снега 13 марта, в том числе трассы Иркутск - Листвянка, Александровский тракт, Иркутск - Дорожный строитель, Шелеховский тракт ( от деревни Олха до Большого Луга, подхода к Иркутску и села Смоленщина), а также Иркутск - Большое Голоустное. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

- Около 150 тонн противогололедного материала израсходовано на региональных дорогах,- отметили в минтрансе.

Напомним, по данным синоптиков, разгул стихии в Иркутской области будет продолжаться до конца дня. Специалисты предупреждают - местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и метели. На дорогах появятся снежный накат и гололедица.

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Телефон горячей линии, куда можно обратиться в случае затруднения проезда по региональным дорогам: 89500503339.

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