15 спецмашин чистят региональные дороги Иркутской области от снега 13 марта

15 спецмашин чистят региональные дороги Приангарья от снега 13 марта. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
В Приангарье продолжают справляться с последствиями капризов погоды. 15 спецмашин чистят региональные дороги от снега 13 марта, в том числе трассы Иркутск - Листвянка, Александровский тракт, Иркутск - Дорожный строитель, Шелеховский тракт ( от деревни Олха до Большого Луга, подхода к Иркутску и села Смоленщина), а также Иркутск - Большое Голоустное. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
- Около 150 тонн противогололедного материала израсходовано на региональных дорогах,- отметили в минтрансе.
Напомним, по данным синоптиков, разгул стихии в Иркутской области будет продолжаться до конца дня. Специалисты предупреждают - местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, мокрый снег и метели. На дорогах появятся снежный накат и гололедица.
ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК
Телефон горячей линии, куда можно обратиться в случае затруднения проезда по региональным дорогам: 89500503339.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метель с порывами ветра до 20 м/с ожидается в Иркутске 13 марта 2023 года. (подробности)
Строили в чистом поле, а теперь забирают. Жители Молодежного под Иркутском борются за землю. Люди отстаивают право на инфраструктуру в суде. (подробности)
55-летняя бодибилдер из Бурятии воспитывает четырех внуков и участвует в фитнес-конкурсах. (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал