Ограничение на движение большегрузов и автобусов по трассе Р-258 «Байкал» снято Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 13 марта, в 13:40 по местному времени на федеральной трассе Р-258 "Байкал" сняли ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

-Ограничение действовало с 11.50 по местному времени на участке от 81-го километра до 100-го километра, - напомнили в организации.

Причиной для введения ограничений послужили обильные снегопады. Тогда для расчистки дороги были направлены три комбинированные дорожные машины и автогрейдер.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что ведется "борьба" со снегом и в областной столице. За устранение последствий утреннего снегопада в Иркутске взялись 60 единиц техники. Расчисткой региональных дорог занимаются 15 спецмашин. Из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах не обходится и без ДТП. Так, 25 машин столкнулись в 10 авариях утром 13 марта в Иркутске.