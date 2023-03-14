Первую ледовую переправу в Иркутской области закрыли в Киренске

Проехать по переправе практически невозможно
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Приангарье закрыта первая ледовая переправа. Речь идет о дороге «город Киренск – микрорайон Гарь» на реке Киренга. Проехать по ней практически невозможно. На поверхности появилась глубокая колея. При въезде установлены запрещающие знаки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Обращаем внимание, что выезд на переправы, эксплуатация которых прекращена, категорически запрещен, - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о том, что 8 марта двое туристов, добираясь на коньках из Хужира на острове Ольхон до поселка Сарма, провалились в полную воды трещину. К счастью, отделались приятели лишь промокшей до нитки одеждой и испугом. Выбравшись на лед, они поняли, что объехать многокилометровый разрыв попросту невозможно, после чего решили попросить помощи в МЧС.
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