Первую ледовую переправу в Иркутской области закрыли в Киренске

Проехать по переправе практически невозможно Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье закрыта первая ледовая переправа. Речь идет о дороге «город Киренск – микрорайон Гарь» на реке Киренга. Проехать по ней практически невозможно. На поверхности появилась глубокая колея. При въезде установлены запрещающие знаки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Обращаем внимание, что выезд на переправы, эксплуатация которых прекращена, категорически запрещен, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о том, что 8 марта двое туристов, добираясь на коньках из Хужира на острове Ольхон до поселка Сарма, провалились в полную воды трещину. К счастью, отделались приятели лишь промокшей до нитки одеждой и испугом. Выбравшись на лед, они поняли, что объехать многокилометровый разрыв попросту невозможно, после чего решили попросить помощи в МЧС.

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