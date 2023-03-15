Невролог Комаров рассказал, что не стоит есть при головной боли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Головная боль бывает разных видов и говорить вам совершенно о разных заболеваниях. Например, это может быть сигналом артериальной гипертензии и менингита. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал невролог Александр Комаров.

-Если у вас болит голова, то вам стоит отказаться от пищи с высоким содержанием соли и напитков с кофеином, - сказал врач.

В том случае, если у вас высокое артериальное давление, то забудьте про крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость, объяснил Комаров.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 27 марта по 2 апреля в Иркутске пройдет «Неделя неформального образования», организованная администрацией города. Горожане смогут посетить свыше 600 занятий.

В числе мероприятий - старты, мастер-классы по рукоделию, шахматам, рисованию, компьютерному программированию, моделированию.