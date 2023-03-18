В Иркутской области 24-летний мужчина обвиняется в реабилитации нацизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее Тулунский городской суд признал 24-летнего мужчину виновным в возбуждении ненависти, а также публичный действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. За эти правонарушения ему были назначены штрафы в размере 10 тысяч и 30 тысяч рублей. В обоих случаях сибиряк был пойман за размещением запрещенных материалов в сети. Весной прошлого года молодой человек вновь был замечен за подобным. На этот раз следователи СК завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей". Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в мае 2022 года 24-летний обвиняемый, придерживаясь идеологии германского нацизма, находясь на территории Приангарья, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в одном из сообществ социальной сети разместил голосовые сообщения, в которых содержались высказывания, направленные на оскорбление памяти защитников Отечества - советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, - рассказали в ведомствах.

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении молодого человека, который неоднократно привлекался к административной ответственности по материалам прокуратуры

Напомним, больше 33 миллионов рублей подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Раскрываем пять реальных историй, как жертвы обдурили аферистов, и делимся их методами.

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