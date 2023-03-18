В Братске простились с погибшими в зоне СВО Ильей Толмачевым и Иваном Сизых Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске прошла церемония прощания с двумя военнослужащими, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Родственники и друзья проводили в последний путь 29-летнего Илью Толмачева и 33-летнего Ивана Дружинина. Трагическими новостями на личной странице в соцсетях поделился мэр города Сергей Серебренников.

- По зову сердца они со своими товарищами пошли на защиту Родины и мира от коричневой чумы. Память об Илье Юрьевиче Толмачеве и Иване Анатольевиче Дружинине навсегда останется в наших сердцах, - написал в сообщении глава Братска.

Медиа группа "Комсомольской правды" в Иркутске выражает искренние соболезнования родным погибших бойцов.

Напомним, в Иркутской области утвержден порядок выплат семьям участников СВО, родившим ребенка. Выплату могут получить военнослужащие, ставшие родителями после 24 февраля 2022 года. Подробнее об этом в материале "КП".

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