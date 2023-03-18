В Иркутске прошел концерт в честь воссоединения Крыма с Россией Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!» состоялся в столице Приангарья в честь дня, когда полуостров воссоединился с нашей страной. Торжественные мероприятия сегодня проходят по всей Иркутской области, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Столица Приангарья стала одним из первых городов, где в марте 2014 года состоялся митинг в поддержку крымчан, - рассказал мэр Руслан Болотов. - Они проявили твердую гражданскую волю и смелость, вошли в большую сплоченную семью российского народа. 9 лет назад принято важное и правильное решение. Сегодня мы защищаем жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. И обязательно добьемся того, чтобы на этих территориях был мир и справедливость. Среди тех, кто сейчас помогает новым субъектам России отстаивать свои права на жизнь, на свободу, на лучшее будущее, есть и наши земляки.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщила о том, что правительство Приангарья утвердило порядок получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям участников СВО в связи с рождением ребенка. На меру поддержки могут претендовать жители региона, призванные в ходе частичной мобилизации или служащие по контракту, в том числе и в качестве добровольца. Уточняется, что деньги выплатят тем родителям, чьи дети появились на свет 24 февраля 2022 года и позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предложение сделал под бой курантов, а свадьба - в красивую дату: пара поженится на колесе обозрения в Иркутске 23.03.2023. (подробности)

Рисовал их 10 лет: художник собрался подарить Филиппу Киркорову коллекцию его портретов во время концерта в Иркутске. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал