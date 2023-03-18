В Усолье водитель маршрутки провез школьника через весь город из-за отсутствия проездного Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском водитель маршрутки №6 решил наказать 7-летнего мальчика, который не смог оплатить проезд. Ребенок объяснил, что проездной забыл, а домой возвращается один. Но это не убедило взрослого мужчину. Он не дал безбилетнику выйти на необходимой остановке и повез его по кругу через весь город, чтобы выпустить там, где он вошел.

- Поддерживаю маму мальчика, которая написала заявление в полицию в отношении водителя. Он должен быть оштрафован, - прокомментировал случившееся губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в соцсетях.

Стоит отметить, что с 2021-го года в России действует закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта, если у них нет билета, так как это может быть опасно для них.

Напомним, ранее "КП" сообщала о том, что в Тулуне суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии над падчерицей. Девочка рассказала, что все началось, когда ей исполнилось 7 лет. При этом мать школьницы была в курсе происходящего. Раскрыть правду удалось благодаря случаю.

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