Рейс «Ербогачен-Иркутск» задерживается на два дня из-за плохой погоды Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту поселка Ербогачен 18 марта задерживается вылет рейса в столицу Приангарья из-за плохой погоды, сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проверят соблюдение прав пассажиров. Ситуация находится на контроле.

- По предварительной информации, вылет рейса 2G-86 по маршруту «Ербогачен-Иркутск» авиакомпании «Ангара», запланированный к вылету на 13 часов 05 минут 18 марта 2023 года, перенесен на 15 часов 40 минут 20 марта 2023 года по причине неблагоприятных метеоусловий, - уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском в полицию обратилась мать 7-летнего мальчика. Она рассказала, что водитель маршрутки не выпустил ее сына на необходимой остановке из-за забытого проездного. В наказание мужчина повез школьника по кругу через весь город, чтобы выпустить там, где он вошел.

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