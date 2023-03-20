Число пострадавших из-за утечки хлора на предприятии в Братске достигло шести
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 18 марта на одном из предприятий Братска из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора. Следователи СК начала проверку по факту случившегося. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
- Следственным отделом по Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), - уточнили в ведомстве.
Вскоре после ЧП свищ устранили, а предприятие продолжило работать в штатном режиме. Правоохранители продолжают устанавливать причины и обстоятельства опасной утечки. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, в Иркутской области проводится доследственная проверка по факту экстренной посадки Airbus A330-343X в аэропорту Иркутска. 19 марта 2023 года в 5:30 по местному времени самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынуждено приземлился в Приангарье. Причиной стала техническая неисправность судна, высокое давление в тормозной системе
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