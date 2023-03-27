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НовостиЗдоровье27 марта 2023 6:13

105 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Таковы данные на 27 марта 2023 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
105 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

105 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 27 марта 2023 года, в Приангарье официально зарегистрировано 367 351 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 105 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8904 (+0) летальных случая, от сопутствующих COVID-19 заболеваний - 982 (+0) летальных случая, - отмечают в ведомстве.

При этом успешно справились с коварной инфекцией 361 567 зараженных с начала пандемии.

Специалисты не устают напоминать: чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь!

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