Спасатели эвакуировали 30 человек из горящего дома на улице Авиастроителей в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске пожарные выезжали на тушение горящего пятиэтажного дома на улице Авиастроителей. Днем 26 марта огонь начал распространяться в однокомнатной квартире. Черные клубы дыма заполонили подъезд за считанные минуты. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия пожарных подразделений с нижних этажей здания успели самостоятельно эвакуироваться 50 человек, - рассказали в ведомстве. - Еще 30 жильцов пожарные спасли с помощью специальных средств защиты дыхания.

Пламя успело повредить комнату на площади пяти квадратных метров. Его успели потушить за пять минут. Вся квартира полностью закопчена. Пострадавших, к счастью, нет. По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог.

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