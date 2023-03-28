Юлия Гордина оставила пост главы Дирекции автодорог Иркутской области

В Дирекции автодорог Иркутской области сменили руководителя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Дирекции автодорог Приангарья, вероятно, произошла смена руководства. Так, на сайте Областного государственного казенного учреждения Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области в разделе «Дирекция в лицах» в качестве исполняющего обязанности директора указана Жанна Чиркова. Ранее руководителем была Юлия Гордина.

Напомним, что следователи проводили проверки в данной организации, идет расследование уголовного дела о причинении ущерба бюджету региона в размере 39.6 миллиона рублей - подробности здесь.

Накануне в КП-Иркутск сообщали о том, как телефонные аферисты обманывают сибиряков. Корреспондент узнала о пяти самых крупных мошенничеств в марте этого года, а также выяснила, услышав по телефону какие фразы, нужно немедленно бросать трубку, так как вы рискуете попасть в сети преступников.

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