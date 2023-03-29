Переправа на остров Ольхон официально закрыта с 29 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС объявили об окончательном закрытии ледовой переправы на Ольхон. Со среды эксплуатация дороги на Байкале официально прекращена. Туристов, прибывших на машинах, просят покинуть остров.

- Специалисты начали разбирать установленные вешки, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - По информации дорожников, в течение сегодняшнего дня будут пропускать автомобили с острова на материк. И к вечеру 29 марта оба выезда будут заблокированы бетонными блоками. Установлены запрещающие знаки и аншлаги.

В настоящее время на въездах дежурят инспекторы ГИБДД.

Напомним, о решении закрыть переправу стало известно накануне, 28 марта. Это связано с резким потеплением и как следствие - быстрым таянием льда, появлением большого количества торосов и трещин.

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