Еще 107 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области традиционно предоставили актуальные данные статистика по заболевшим коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 107 жителей региона. На 29 марта 2023 года на территории Приангарья с начала пандемии официально зарегистрировано 367 532 случаев COVID-19.

- За все время из-за опасной инфекции произошло 8905 (+1) летальных случаев, от сопутствующих COVID-19 заболеваний - 983 (+0) летальных случая, - отмечают в ведомстве.

При этом выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты 362 017 зараженных.

Важно! Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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