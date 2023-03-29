Еще 107 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области традиционно предоставили актуальные данные статистика по заболевшим коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 107 жителей региона. На 29 марта 2023 года на территории Приангарья с начала пандемии официально зарегистрировано 367 532 случаев COVID-19.
- За все время из-за опасной инфекции произошло 8905 (+1) летальных случаев, от сопутствующих COVID-19 заболеваний - 983 (+0) летальных случая, - отмечают в ведомстве.
При этом выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты 362 017 зараженных.
Важно! Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.
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