135 случаев COVID-19 подтверждено в Иркутской области на 30 марта 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

135 случаев заражения коронавирусом выявили за последние 24 часа в Приангарье. Так, по данным на 30 марта 2023 года, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 367 667 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8906 (+1) летальных случаев из-за COVID-19, - говорят специалисты. - От сопутствующих заболеваний скончались 984 человека, один из пациентов умер накануне.

К счастью, 362 178 сибиряков смогли справиться с коварной инфекцией.

Важно! Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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