Роспотребнадзор отменил все ограничения по коронавирусу и ОРВИ в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье официально отменены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, а также распространением гриппа и ОРВИ. Об этом 29 марта сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Главный государственный санитарный врач по Иркутской области подписал Постановление от 28.03.2023 №39 «Об отмене постановления №45», которым ранее были определены дополнительные мероприятия в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19, в том числе соблюдение обязательного масочного режима в учреждениях, проведение дезинфекции помещений, ограничения на посещение родственниками больных, находящихся на стационарном лечении и другие, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним,135 случаев заражения коронавирусом выявили за последние 24 часа в Приангарье. Так, по данным на 30 марта 2023 года, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 367 667 случаев инфицирования. По актуальной статистике на минувший понедельник, за неделю специалистами было зарегистрировано 15 638 случаев ОРВИ (в том числе 9999 среди детей), что на 45,4% ниже эпидемического порога.

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