Депутат Думы Иркутска Александр Панько награжден знаком «Георгиевский Крест ДНР» Фото: Дума Иркутска

Депутата Александра Панько наградили нагрудным знаком «Георгиевский Крест Донецкой Народной Республики». Соответствующий приказ выпустила Региональная общественная организация «Ветераны Новороссии». Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Наш отряд за успешное выполнение боевой задачи был представлен к награде. Среди награжденных бойцов двое иркутян: я, мой брат Алексей Панько, и житель Иркутского района Вячеслав Новокрещенов, - рассказал сам депутат.

Награда получена за участие в спецоперации, храбрость, стойкость и мужество, проявленные воинами и гражданскими лицами Донецкой Народной и Луганской Народной Республик.

Александр Панько принял участие в CBO на Донецком и Запорожском направлениях в составе добровольческого отряда.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области появится закон о поддержке волонтеров.