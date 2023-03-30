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НовостиПолитика30 марта 2023 8:49

Депутат Думы Иркутска Александр Панько награжден знаком «Георгиевский Крест ДНР»

Он участвовал в СВО в качестве добровольца
Елена СИНИЦА
Депутат Думы Иркутска Александр Панько награжден знаком «Георгиевский Крест ДНР»

Депутат Думы Иркутска Александр Панько награжден знаком «Георгиевский Крест ДНР»

Фото: Дума Иркутска

Депутата Александра Панько наградили нагрудным знаком «Георгиевский Крест Донецкой Народной Республики». Соответствующий приказ выпустила Региональная общественная организация «Ветераны Новороссии». Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Наш отряд за успешное выполнение боевой задачи был представлен к награде. Среди награжденных бойцов двое иркутян: я, мой брат Алексей Панько, и житель Иркутского района Вячеслав Новокрещенов, - рассказал сам депутат.

Награда получена за участие в спецоперации, храбрость, стойкость и мужество, проявленные воинами и гражданскими лицами Донецкой Народной и Луганской Народной Республик.

Александр Панько принял участие в CBO на Донецком и Запорожском направлениях в составе добровольческого отряда.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области появится закон о поддержке волонтеров.