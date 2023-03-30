В Иркутской области появится закон о поддержке волонтеров Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

За последние годы число волонтеров в России увеличилось в пять раз. Вместо 3% на них приходится 15% населения. В связи с эффективной совместной работой депутатами Молодежного парламента при Законодательном Собрании был рассмотрен вопрос о внесении проекта закона «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Иркутской области». Тему обсудили на 11-м заседании.

- Хорошо, что эта идея, как и другие законодательные инициативы Молодежного парламента, родилась еще до начала проведения СВО, но сейчас они приобретают особую актуальность, - отметил спикер Заксобрания региона Александр Ведерников. - Наш Президент Владимир Путин поставил задачу поддерживать волонтерское движение. Законопроект нужно принимать, чтобы он работал на благо добровольчества в нашем регионе.

Проект закона вводит основные понятия в области добровольческого движения, виды и формы волонтерства, регулирует сферу государственной поддержки некоммерческих организаций, которые занимаются волонтерской деятельностью.

Напомним, в Приангарье ведется работа по открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих. Учтены все рекомендации. В настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отрабатывает вопросы по помещению и подбору кадров. Стоит отметить, что с осени прошлого года в области работает специальный Центр сопровождения родственников и близких бойцов-участников спецоперации.

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